MONTE SANT’ANGELO – Un grave episodio di violenza giovanile si sarebbe verificato nella notte tra sabato e domenica nel centro di Monte Sant’Angelo. A segnalarlo alla nostra redazione è il familiare di un ragazzo che sarebbe stato vittima di una brutale aggressione da parte di tre persone.

Secondo il racconto fornito, il giovane si trovava nei pressi di Piazza De Galganis quando sarebbe stato avvicinato e successivamente condotto sotto la scalinata della Biblioteca Comunale, dove sarebbe stato colpito ripetutamente con calci e pugni, venendo lasciato a terra ferito.

La vicenda sarebbe stata già denunciata alle Forze dell’Ordine, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

La famiglia della vittima, che chiede di restare anonima per timore di possibili ritorsioni, lancia un appello alle istituzioni cittadine e in particolare al sindaco affinché venga prestata maggiore attenzione alla sicurezza nelle ore serali.

«Non si tratta, a nostro avviso, di un episodio isolato – riferisce il familiare –. Da tempo, soprattutto nelle ore notturne, si verificano situazioni di tensione, risse e comportamenti violenti che generano preoccupazione tra residenti e famiglie. Chiediamo maggiori controlli e una presenza più costante sul territorio».