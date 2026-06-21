"Quanti commenti ignoranti, e la cosa più triste è che arrivano da mamme". Aggressione bimbo a Manfredonia divide i social - combo SQ

MANFREDONIA – Un bambino di 8 anni finisce in ospedale dopo una presunta aggressione da parte di tre anziani. Una vicenda che, già di per sé grave, ha assunto contorni ancora più inquietanti nelle ore successive, quando la discussione si è spostata sui social network, trasformandosi in uno scontro acceso tra chi condanna senza esitazioni la violenza sugli stessi minori e chi, invece, tenta di giustificarla richiamando presunti problemi educativi delle nuove generazioni.

A rompere il silenzio è stata la madre del piccolo, intervenuta direttamente sotto gli articoli e i post di StatoQuotidiano.it che raccontavano l’accaduto.

«Quanti commenti ignoranti, e la cosa più triste è che arrivano da mamme. Spero davvero che non vi troviate mai dall’altra parte, perché certe situazioni si giudicano con leggerezza finché non toccano i propri figli. Il fine non giustifica i mezzi. Mio figlio, insieme ad altri suoi coetanei, stava giocando a farsi i gavettoni e a spruzzarsi acqua. La vostra soluzione quale sarebbe? Prendere a pugni e calci un bambino di 9 anni e poi strangolarlo? Per dei gavettoni?»

Parole dure, scritte da una madre che si trova improvvisamente a difendere il proprio figlio non soltanto dall’episodio denunciato, ma anche da una parte dell’opinione pubblica che sembra aver spostato il focus dalla violenza subita dal minore ai comportamenti attribuiti ai bambini coinvolti.

Secondo la sua ricostruzione, il gruppo di ragazzini stava semplicemente giocando con acqua e gavettoni, una dinamica estiva comune a molte piazze e quartieri italiani. Un comportamento che può certamente risultare fastidioso per chi lo subisce, ma che, sottolinea la donna, non può in alcun modo giustificare una reazione fisica da parte di adulti.

Eppure, tra i commenti comparsi online, numerosi utenti hanno espresso posizioni di segno opposto. C’è chi parla apertamente di “baby gang”, chi attribuisce la responsabilità ai genitori, chi sostiene che i bambini di oggi siano privi di regole e chi arriva persino a tributare “onore” agli anziani coinvolti.

Un utente racconta un episodio personale, sostenendo di essere stato preso di mira da ragazzini armati di pistole a piombini e di aver rischiato conseguenze serie mentre era in auto con il figlio. Un’altra commentatrice scrive che i giovani «vogliono fare i bulli anche con gli anziani» e che avrebbero trovato «gli anziani sbagliati». Altri ancora insistono sulla mancanza di educazione delle nuove generazioni e sulla presunta assenza di controllo da parte delle famiglie.