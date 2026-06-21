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Home // Barletta // Spina: “Regione sostenga la rievocazione storica della Disfida di Barletta”

DISFIDA BARLETTA Spina: “Regione sostenga la rievocazione storica della Disfida di Barletta”

Non si comprende come, a fronte di oltre due milioni di euro destinati alla comunicazione istituzionale di un grande evento musicale, non sia stato ancora individuato un adeguato sostegno

DISDIDA BARLETTA, 2023

DISDIDA BARLETTA, 2023

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Giugno 2026
Barletta // Cronaca //
Nota del vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Tonia Spina.

“Condivido l’appello lanciato dall’assessore alla Cultura del Comune di Barletta, Oronzo Cilli, sulla necessità di garantire le risorse per la rievocazione storica della Disfida di Barletta. Sorprende che, a pochi mesi da un evento riconosciuto e apprezzato a livello nazionale, la Regione Puglia non abbia ancora assicurato il proprio sostegno, come avvenuto negli anni passati.

La Disfida di Barletta è uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi della Puglia, capace di richiamare migliaia di visitatori e generare importanti ricadute economiche e turistiche. Per questo è indispensabile che la Regione intervenga rapidamente per garantire lo svolgimento di una manifestazione che valorizza la storia e l’identità del nostro territorio.

Non si comprende come, a fronte di oltre due milioni di euro destinati alla comunicazione istituzionale di un grande evento musicale, non sia stato ancora individuato un adeguato sostegno per una rievocazione storica che rappresenta un patrimonio riconosciuto ben oltre i confini regionali. Nessuna polemica nei confronti dell’evento in programma a Trani, che costituisce certamente un’opportunità di promozione del territorio, ma la stessa attenzione deve essere riservata anche alla Disfida.

Da parte nostra ci sarà il massimo impegno in Consiglio regionale affinché Barletta riceva la considerazione che merita. Lavoreremo per garantire pari attenzione e pari opportunità rispetto alle altre iniziative sostenute dalla Regione, individuando le risorse necessarie per assicurare il successo di un evento che appartiene non solo alla città di Barletta, ma all’intera Puglia. Mi auguro che la Giunta regionale si attivi al più presto per consentire agli organizzatori di programmare con serenità un appuntamento che rappresenta un simbolo della nostra storia e della nostra identità culturale”

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