Foggia, neo prefetto Latella, Mongiello: scelta ponderata

Cancellieri esprime attenzione alla complessità e alla qualità dei problemi vissuti in questa fase storica dalla comunità foggiana. Il curriculum della prefetto Luisa Latella e, particolarmente, la sua recentissima esperienza alla guida del municipio di Palermo ne fanno la persona adatta ad interpretare al meglio la collaborazione tra istituzioni, decisiva per affrontare e sciogliere le tensioni sociali che hanno incrinato l’agibilità della rappresentanza politica e dell’azione amministrativa”.



“Alla neo prefetto di Foggia rivolgo il mio caloroso benvenuto, offrendo la massima disponibilità al confronto costruttivo e operativo nell’interesse della città”.





