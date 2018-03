(ST) IMMAGINE D'ARCHIVIO

San Severo – VALORIZZARE il territorio del Gargano, spostarsi con serenità da una città all’altra senza lo stress del traffico e del parcheggio, viaggiare sicuri anche di notte senza essere costretti a guidare l’auto…tutto questo è possibile grazie al progetto “E…state in treno sicuri”, promosso da Ferrovie del Gargano e dal Comune di San Severo. Tutti i dettagli del progetto verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa domani, martedì 22 Luglio, dal direttore delle Ferrovie del Gargano, Daniele GIANNETTA, dal Sindaco di San Severo, Francesco MIGLIO, e dall’Assessore alla Legalità e Polizia Municipale Michele EMILIANO. A tale progetto parteciperanno anche i sindaci e i comandanti della Polizia Municipale dei Comuni di Apricena, San Nicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Poggio Imperiale e Lesina. Redazione Stato San Severo, “E..state in treno sicuri” con le Ferrovie del Gargano ultima modifica: da

