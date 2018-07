La Cisl di Foggia dice “no” alle aperture festive

Di:

Foggia, 21 luglio 2018. No alle aperture nei giorni di festa e regolamentazione delle aperture domenicali. E’ questo il binario sul quale si attesta la posizione della CISL di Foggia che riprende le affermazioni del Segretario Nazionale Furlan dedicate al Vice Premier Di Maio, che hanno avviato il dibattito sulla deregolation delle aperture dei centri commerciali e della grande distribuzione. «E’ oramai impensabile che durante i giorni festivi i centri commerciali debbano rimanere aperti sottraendo lavoratrici e lavoratori alle famiglie e sapendo, anche, che tali aperture non portano vantaggio ad alcuno – afferma il Segretario Territoriale Leonardo Piacquaddio già FISASCAT – Le stesse aperture domenicali vanno regolamentate perché l’apertura indiscriminata non ha senso. Oramai la normativa vigente ha liberalizzato gli orari di apertura al commercio, in special modo per la grande distribuzione e i centri commerciali.

Il pensiero del nostro Segretario Nazionale Annamaria Furlan equivale alla migliore ipotesi realizzabile, ovvero: un ‘no’ deciso alle aperture festive e, per quanto riguarda le aperture domenicali, la regolamentazione attraverso una contrattazione territoriale. C’è da comprendere un aspetto importantissimo, perché per le aziende, in particolare per i centri commerciali, le aperure domenicale hanno un costo che non viene compensato dai ricavi e dalla vendite. In pratica le chiusure domenicali non equivalgono alla sottrazione di un servizio sul territorio, ma significano evitare che le aziende si sobbarchino costi aggiuntivi inutili e ‘pericolosi’, andando in crisi e non potendo più garantire il posto ai lavoratori. La strada giusta – aggiunge Leonardo Piacquaddio – è quella di affidare la competenza sul calendario delle aperture commerciali alla contrattazione decentrata tra i Sindaci, i sindacati e le aziende, per garantire una equa flessibilità negli orari, una maggiore retribuzione e soprattutto la volontarietà delle prestazioni domenicali e festive.»

«Non occorrono nuove normative, ma bisogna che sia la contrattazione decentrata a regolare le aperture – sottolinea Carla Costantino, Segretaria Generale della CISL di Foggia – Vanno trovati gli accordi tra i sindacati, i comuni e le aziende. L’apertura festiva e domenicale dei centri commerciali non ha prodotto i risultati attesi e non si è avuta l’impennata di vendite sperata, ma sono, invece, cresciuti i costi. In più non sono aumentati di sicuro i posti di lavoro – rimarca Carla Costantino – ed è un bene che le forze politiche si siano poste delle domande e stiano capendo perché la CISL è contro la ‘deregulation nelle aperture dei negozi e dei centri commerciali nelle giornate di festa e di domenica’.»

La Segreteria Nazionale della CISL Furlan ha recentemente affermato che anche quest’anno ci saranno tante iniziative di protesta a livello territoriale della Fisascat Cisl di concerto con l’ADICONSUM contro l’applicazione scellerata delle liberalizzazioni selvagge e contro le aperture commerciali nel corso delle festività Natalizie del 25 e del 26 dicembre e del 1 e 6 gennaio.