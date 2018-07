Manfredonia, apre sportello M5s Fondi europei e microcredito

Di:

Manfredonia, 21 luglio 2018. I fondi europei possono essere un’opportunità per lo sviluppo. Ecco perché il Movimento 5 Stelle ha deciso di aprire a Manfredonia uno sportello “Fondi europei e microcredito” nel quale valorizzare questo genere di percorsi. L’iniziativa di presentazione (con un incontro di formazione prima e un confronto pubblico poi) è previsto per il prossimo 21 luglio in via Calle del Porto, Torre B.

All’evento parteciperanno l’europarlamentare Rosa d’Amato, Rossella Carparelli (commercialista, esperta in fondi europei), la deputata Francesca Troiano e Gianni Fiore (consigliere comunale). “L’obiettivo – spiegano Troiano e Fiore – è di poter dare nuove opportunità oltre a chi già fa impresa anche a chi ha intenzione di realizzare una propria attività. I percorsi dettati dai fondi europei e dal microcredito stanno dando notevoli frutti, ed ecco perché è fondamentale coglierli anche in questa parte di Capitanata.

Noi crediamo che da qui possano esserci alcune delle risposte alla crisi economica e alla necessità di riorganizzarsi con nuove proposte professionali”.

L’appuntamento è alle ore 18.30 per l’incontro pubblico, mentre per il breve percorso formativo (che inizierà un’ora prima, alle 17) è necessario prenotarsi via Whatsapp o Telegram al numero 331.7389532.

Francesca Troiano

Cittadina eletta dalla Camera dei Deputati – XVIII Legislatura

MoVimento 5 Stelle