Omicidio De Rocco, Gip conferma: Marco Carella deve restare in carcere

Foggia. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di Marco Carella, classe ’80, per i reati di omicidio in concorso e porto abusivo di arma da fuoco.

Carella era già stato colpito, lo scorso 5 luglio, da un provvedimento di fermo d’indiziato di delitto del PM della Procura della Repubblica di Foggia e associato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE). Tale provvedimento, convalidato dal GIP il successivo 7 luglio, era scaturito dalle attività investigative conseguenti all’omicidio di Luigi Antonio De Rocco, trentaduenne originario di Casarano (LE). Il predetto, nello specifico, alle ore 21.00 circa del 28 giugno u.s., a Foggia, in Via Forcella, era stato attinto da un colpo di fucile caricato a pallettoni mentre si trovava a bordo di un’autovettura Peugeot 807 unitamente a Bruno Carella, 42enne censurato di Foggia, al figlio Mario Guglielmo Carella, 20enne censurato e a un altro giovane, anch’egli proveniente dalla provincia di Lecce.

Le indagini, immediatamente avviate dalla Procura della Repubblica con il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, si sono svolte sia attraverso i c.d. metodi “tradizionali” sia attraverso meticolose attività d’intercettazione, di analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e di studio delle tracce lasciate sui ponti ripetitori della telefonia mobile.

Di fondamentale importanza si è rivelata l’escussione di testimoni, parenti delle vittime e di tutte le persone informate dei fatti. Dai primi momenti, per quasi 24 ore, il Pubblico Ministero della Procura di Foggia, titolare delle indagini, assieme ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia ha ininterrottamente ascoltato le testimonianze e messo a confronto ogni dato emerso anche dalle attività tecniche, riuscendo a raccogliere sufficienti indizi per ritenere Marco Carella, fratello di Bruno, il reale autore dell’omicidio.

Per tale ragione la Procura di Foggia aveva emesso il provvedimento di fermo del P.M. a carico di Marco Carella, nel frattempo resosi irreperibile. Di qui le attività di ricerca del fuggitivo, che dopo 5 giorni di ininterrotte indagini avevano portato alla sua cattura la mattina del 5 luglio u.s. in una casa di Mondragone (CE), dove aveva trovato rifugio. L’esecuzione del fermo è stata possibile solo grazie a incisive attività tecniche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia, abilmente coordinate dal Pubblico Ministero, e alla collaborazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta e del ROS di Napoli.

Il GIP di Foggia, il 19 luglio 2018, sulla scorta degli accertamenti già presenti agli atti e di ulteriori risultanze investigative che rafforzano il quadro probatorio, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’indagato, notificatagli presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.