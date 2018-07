Torna la Ischitella Run, appuntamento il 7 ottobre

Di:

Dopo il successo della prima edizione, che ha visto la partecipazione di 200 podisti provenienti da tutta la Puglia, proseguono a ritmo serrato i preparativi per la seconda edizione della Ischitella Run, gara podistica di 12 km, in programma domenica 7 ottobre ad Ischitella. La gara ideata dall’ ASD “Runners” Gymnasium, in co-organizzazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Ischitella con il patrocinio del CONI Puglia, del Comitato Provinciale AICS Foggia e il sostegno della Regione Puglia, ha come obiettivo la promozione della corsa come corretto stile di vita, mezzo di promozione del territorio e strumento di aggregazione.

Diversi i soggetti coinvolti nella realizzazione della manifestazione, coordinati da Sante Martella, direttore tecnico della Gymnasium, giovane società podistica che con coraggio e determinazione ha deciso di organizzare una gara podistica nella propria cittadina, dove ha trovato in Alessandro Nobiletti -assessore allo sport- grande collaborazione per questa prima edizione.

Ischitella Run coinvolgerà i bambini con gare diverse in base all’età, la gara competitiva di 12 km a carattere provinciale e la non competitiva, con la quale gli organizzatori intendono avvicinare gli appassionati alla corsa. Il percorso è stato già individuato, il pacco gara è stato definito, altri particolari saranno svelati nei prossimi giorni.