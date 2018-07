Vergura “Pubblicare un messaggio privato per fini politici è un atto vile”

Di:

CHIARIMENTO SU ALCUNE POLEMICHE SORTE NEI GIORNI SCORSI

Pubblicare un messaggio privato per fini politici è un atto vile.

Nel mese di Novembre 2017 un ex Consigliere comunale ha pubblicato sulla mia bacheca di Facebook una notizia falsa circa l’apertura di una sala per GIOCO D’AZZARDO. Risposi allo stesso che quanto affermato non corrispondeva al vero, atteso che il Comune di Monte Sant’Angelo non aveva rilasciato alcuna autorizzazione.

Nonostante ciò l’ex consigliere comunale continuava ad insistere e ad insinuare circa l’apertura di una sala per gioco d’azzardo. In seguito ho inviato allo stesso, in via del tutto privata con l’applicazione Messanger, lo stralcio del provvedimento di rigetto, avendo cura di eliminare i dati sensibili; il documento in oggetto può essere preso in visione e/o richiesto in copia da chiunque, secondo l’attuale normativa. L’ex consigliere comunale, chissà per quale ragione e a distanza di 9 mesi circa, ha pubblicato su Facebook la conversazione privata avuta con il

sottoscritto. E’ evidente la strumentalizzazione politica posta in essere dall’ex consigliere.

Una conversazione privata tra due persone deve rimanere tale, non può essere pubblicata e resa leggibile a tutti. Al di là dell’aspetto legale, si tratta di slealtà e scorrettezza.

Ringrazio tutti i gruppi politici e i cittadini che hanno voluto manifestarmi la loro vicinanza, non sarà la meschinità di qualche ex amministratore a fermarci.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTE SANT’ANGELO

Giovanni VERGURA