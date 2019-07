Foggia Calcio, iscrizione serie D: Banca del Sole verso la rinuncia

Di:

“Sono amareggiato ma credo che, con la modifica in corsa delle regole, sarà tecnicamente impossibile portare a compimento un’operazione così grande, alla quale eravamo seriamente interessati”. Così a Foggiatoday Sergio Priore, presidente dell’Agenzia di Sviluppo “Banca del Sole”, che solo qualche giorno fa aveva avanzato la propria manifestazione di interesse per il Foggia Calcio. La settima manifestazione, a nome della New Foggia Calcio ASD. Ma la Figc avrebbe stravolto tutto. Entro martedì bisogna aver depositato tutto, anche l’assegno circolare da 500mila euro per l’iscrizione al campionato di serie D. “Non solo c’è stata una contrazione dei tempi – lamenta Priore- e un incremento notevole della tassa di iscrizione, ma l’assegno va depositato già martedì. Praticamente impossibile.”

Fonte: Foggia Today