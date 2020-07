Agenzie regionali, emendamento Di Gioia “Sospensione concorsi e selezioni”

Bari, 21 luglio 2020. Avviati i lavori del Consiglio regionale con il prosieguo dell’esame degli emendamenti presentati al disegno di legge che contiene una modifica alle norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali, in discussione già nella seduta precedente, sospesa per mancanza del numero legale. Tali emendamenti costituiscono articoli aggiuntivi al testo di modifica, che contemplano una sorta di legge omnibus. Il primo ad essere stato approvato, fra quelli che saranno esaminati nella seduta odierna, riguarda la sospensione di tutte le procedure concorsuali e selettive, indette e da indire, con riferimento all’assunzione, attraverso il servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato, di personale nell’ambito delle Agenzie regionali, ad eccezione del settore sanitario, della protezione civile e della tutela delle attività irrigue e forestali. La proposta emendativa, di cui è primo firmatario il consigliere Leo Di Gioia, è stata subemendata dal consigliere Francesco Ventola ed approvata a maggioranza a scrutinio segreto con 32 voti favorevoli.

I lavori proseguono con l’esame degli altri emendamenti presentati, il cui contenuto sarà illustrato successivamente se dovessero ottenere l’approvazione dell’Aula.