Asl Foggia assumerà tutti gli oss vincitori di concorso entro l’anno

La Asl Foggia assumerà entro l’anno tutti gli operatori socio-sanitari previsti, vincitori del maxi concorso regionale dei Riuniti di Foggia. Lo annuncia il direttore generale Vito Piazzolla a conclusione dell’incontro tenutosi questa mattina con l’area Gestione del Personale, alla presenza del direttore sanitario Antonio Nigri e del direttore amministrativo Ivan Viggiano.

Un incontro risolutivo, nel corso del quale, vagliate tutte le soluzioni percorribili, è stata trovata la compatibilità economica. La Direzione Strategica, infatti, ha già delineato il percorso da seguire per assumere tutto il personale nel corso di quest’anno. È in via di definizione, pertanto, il programma operativo che permetterà di raggiungere l’obiettivo prefissato.

L’andamento effettivo della spesa del personale dei primi sei mesi dell’anno, in relazione alle assunzioni previste nel precedente piano del fabbisogno, ha consentito il verificarsi delle condizioni economiche utili a sostenere, già dall’anno 2020, l’intera spesa delle assunzioni.

A questo personale si aggiungono le ulteriori unità risultate idonee al concorso e già in servizio presso la Asl e altri operatori a cui sono stati riservati i posti per le procedure interne di progressione verticale. Tali assunzioni consentiranno, oltre che l’apertura delle nuove unità di assistenza previste, la realizzazione di modelli assistenziali più efficienti attraverso una più puntuale definizione di ruoli e funzioni. L’incontro è stato utile, inoltre, a valutare l’eventuale allargamento della platea degli operatori da assumere in base alla revisione del piano di fabbisogno di prossima adozione.