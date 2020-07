Caravella, comico foggiano a Made in Sud torna con “Viva la nostra Puglia”

(manduriaoggi) È un brano da cantare e ballare quest’estate sulla spiaggia, «Viva la nostra Puglia», l’inno funky di Santino Caramella che con la musica e l’ironia promuove la regione e le sue bellezze e lancia un nuovo canale televisivo con cui raccontare il territorio, dal Salento al Gargano. Il popolare comico foggiano della trasmissione Rai «Made in Sud» che aveva già fatto il boom di clic col tormentose «Piglia la Puglia», torna con un pezzo “black” divertente e orecchiabile scritto a quattro mani con il deejay Panico. Special guest, la regina del reggae italiano, Mania Marjas, e Orlando Johnson, il cantante originario del Norh Carolina (fratello di Wess) che tra gli anni Ottanta e Novanta scalò le classifiche italiane dei dischi più venduti con «Keep on jammin» e «I say yeah», il singolo con cui nel 1991 raggiunse il primo posto. Fonte: manduriaoggi