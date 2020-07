“Dal Consiglio regionale lo stop alla campagna clientelare di Emiliano e Cassano”

Bari, 21 luglio 2020. “Una battaglia di igiene e decoro politico, prima ancora che di legalità e di etica. L’abbiamo vinta nella massima sede istituzionale, l’aula consiliare, più volte derisa e mortificata dall’arroganza e dalla superbia di chi ha agito nel disprezzo della legge seguendo tornaconti personali; e dove oggi a maggioranza è stato approvato in apertura di seduta il nostro sub-emendamento che prevede la sospensione fino al 30 settembre prossimo (quindi ad elezioni regionali avvenute) di tutte le assunzioni di personale a tempo determinato nell’ambito delle Agenzie Regionali, reclutato attraverso agenzie interinali. Lo dicono in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo. Non sarà quindi possibile, per il presidente Michele Emiliano e per il leader di Puglia Popolare Massimo Cassano, commissario straordinario dell’Arpal, continuare a fare campagna elettorale ricorrendo all’ingresso di 236 unità lavorative attraverso il servizio di somministrazione di lavoratori a tempo determinato, attratte dallo specchietto per le allodole di sei mesi di lavoro in un’Agenzia nata per garantire risposte vere contro la precarietà nel mondo del lavoro, e stravolta da una politica spregiudicata al punto da creare imbarazzo anche tra gli stessi colleghi consiglieri della maggioranza. I quali hanno espresso il loro voto disattendendo gli ordini di scuderia e lanciando l’ennesimo, chiaro messaggio di insofferenza rispetto a metodi, stili e scelte sempre più imbarazzanti e insopportabili. Una bella pagina di trasparenza per la Puglia, dopo tante opache in rapida successione. Una sconfitta che dovrebbe far riflettere i cercatori di consenso a qualunque costo. E una battaglia – la nostra – che continuerà in ogni sede per rispetto dei cittadini, degli elettori, delle regole che nessuno pu? pensare di calpestare impunemente, approfittando impropriamente di ruoli, funzioni e sovraesposizioni”.