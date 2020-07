Festival Sanremo: Ferragni e Cortellesi in lizza per affiancare Amadeus e Fiorello

21 luglio 2020 – È stato definito il Festival del ritorno alla normalità, ma Sanremo 2021 sarà tutto fuorché normale. A partire dalla data, posticipata dal 2 al 6 marzo, fino al regolamento sulle votazioni. Unico elemento sicuro, la conduzione, affidata per il secondo anno di fila alla coppia dei record Amadeus – Fiorello. Gli analisti di Stanleybet.it credono anche nell’arrivo di una presentatrice donna per la co-conduzione e gli occhi sono tutti puntati su Chiara Ferragni a 5,00. L’influencer già lo scorso anno ha sfiorato il sogno di scendere le scalinate della kermesse, questa potrebbe essere la volta buona. A 6,00 c’è Paola Cortellesi. Per Maria De Filippi (a 7,00) la possibilità di un Sanremo bis è tutt’altro che remota visto che presenterà una prima serata su Rai 1 il prossimo mercoledì 25 novembre 2020. Stessa quota per Michelle Hunziker, Virginia Raffaele e Micaela Ramazzotti. Simona Ventura, che ha condotto il Festival nel 2004, è in lavagna a 21, mentre le signore della domenica Barbara D’Urso e Mara Venier sono proposte rispettivamente a 31 e 51.

CHIARA FERRAGNI 5,00

PAOLA CORTELLESI 6,00

MARIA DE FILIPPI 7,00

MICHELLE HUNZIKER 7,00

VIRGINIA RAFFAELE 7,00

MICAELA RAMAZZOTTI 7,00

DILETTA LEOTTA 9,00

ALESSANDRA MASTRONARDI 9,00

ANTONELLA CLERICI 15,00

DIANA DEL BUFALO 15,00

ELISABETTA GREGORACI 15,00

BIANCA GUACCERO 15,00

VANESSA INCONTRADA 15,00

BELEN RODRIGUEZ 15,00

CRISTINA CHIABOTTO 21,00

SABRINA FERILLI 21,00

CLAUDIA GERINI 21,00

ELISA ISOIARDI 21,00

ALESSIA MARCUZZI 21,00

SIMONA VENTURA 21,00

CATERINA BALIVO 31,00

MILLY CARLUCCI 31,00

MARIA GRAZIA CUCINOTTA 31,00

BARBARA D URSO 31,00

ELETTRA LAMBORGHINI 31,00

LAURA CHIATTI 41,00

MONICA BELLUCCI 51,00

ILARY BLASI 51,00

ILARIA D’AMICO 51,00

FILIPPA LAGERBACK 51,00

FEDERICA PANICUCCI 51,00

MARTINA STELLA 51,00

SILVIA TOFFANIN 51,00

MARA VENIER 51,00

Ida Di Grazia – AGIPRO Srl