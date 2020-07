Fitto presenta la lista e filosofeggia “Il pumo, simbolo di tutta la Puglia”

Bari, 20 luglio 2020 – Presentato questa sera alle 18.30 al Molo di San Nicola a Bari il simbolo di “La Puglia Domani”, lista del candidato presidente Raffaele Fitto, che insieme ai partititi Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e altre liste che compongono la coalizione di centrodestra è in corsa per le elezioni regionali della Puglia. Scelta inusuale e per nulla scontata quella di Raffaele Fitto, che ha riunito in un unico tratto grafico tradizione e innovazione, concretezza e simbolismo. Valorizzazione del territorio come risorsa economica, tutela dell’ambiente come necessità imprescindibile per la sostenibilità della regione, rispetto della tradizione e aspirazione verso un futuro di innovazione, crescita e sviluppo sono state le linee guida alla base del concept creativo che presenta come unico e indiscusso protagonista il pumo, il tradizionale bocciolo della rosa stilizzato, oggetto di buon auspicio, portafortuna contro le avversità, simbolo dell’artigianato pugliese riconosciuto in tutto il mondo. Reinterpretato in una chiave di design contemporaneo, che si rispecchia anche nella scelta di un font dal carattere forte e di facile lettura. I pumi di ceramica, che racchiudono significati simbolici molto radicati nella cultura tradizionale pugliese, si ritrovano in tutta la regione come elementi architettonici e di arredamento, declinati in stili più o meno elaborati e dai colori più vari.

Quando con i team creativi di Acqua e di Consenso abbiamo cominciato a pensare a un simbolo che rappresentasse tutti i valori che sono alla base del mio impegno politico in questa campagna elettorale, – ha raccontato Raffaele Fitto – ci è subito venuto in mente il pumo. È un oggetto a cui sono particolarmente affezionato e che è presente nella mia casa come in quella di molti pugliesi. Mi racconta di una novità, un fiore che sboccia segno di prosperità e fecondità, rinascita e rinnovamento, innovazione e crescita futura. Mi riempie di una sensazione di positività e di entusiasmo, esattamente quello di cui ha bisogno la nostra regione. Rappresenta inoltre il nostro artigianato, la nostra cultura e la nostra tradizione, tutte risorse importantissime per la valorizzazione della nostra terra.

Anche dal punto di vista dei colori, il verde e il blu, il simbolo presentato da Raffaele Fitto richiama la ricchezza della natura, tra terra e mare, e allo stesso tempo suggerisce la grande attenzione che viene riservata alle tematiche ambientali. Un verde rassicurante, rappresentazione per eccellenza della fertilità e della genuinità, della verità e dell’autenticità, che rimanda a una idea di equilibrio totale a cui si aggiunge la determinazione e la forza, quella che sarà necessaria per raggiungere gli obiettivi che “La Puglia domani” si pone. E poi il blu, un chiaro rimando al colore del cielo e del mare della Puglia. Il blu chiaro è il colore amato da chi è leale, idealista, riflessivo e delicato d’animo e, nella sua espressione degli orizzonti naturali, rappresenta anche il superamento dei confini e la dinamicità di chi vuole andare lontano.

La lista “La Puglia domani” – ha aggiunto Fitto – è un contributo personale che ho voluto offrire alla coalizione in termini non solo di idee, ma di uomini e donne della società civile, delle professioni, del volontariato che hanno deciso di mettersi in gioco consapevoli che è in discussione il futuro della Puglia e quindi dei nostri giovani, ai quali abbiamo il dovere di dare quelle opportunità di formazione e crescita che in tanti ancora cercano al Nord.

Il pumo, simbolo di tutta la Puglia

Il pumo in ceramica è un oggetto che è facile trovare nelle case pugliesi e anche nei palazzi storici, come addobbo di balconi e scalinate oppure nell’arredamento degli interni. Oggi è conosciuto in Italia e all’estero come simbolo della regione ed è presente da nord a sud, da Foggia, a Bari, a Taranto.

L’origine del nome è latina, pomum, il frutto, a testimoniare le sue origini antiche. La forma è quello del bocciolo di un fiore che sta per schiudersi, come simbolo di una nuova vita che sta per nascere e, se donato, diventa beneaugurale e portafortuna e richiama la purezza, la capacità di rigenerarsi, la fecondità e la prosperità.

Diffuso su tutto il territorio, è facile notare sui balconi alloggiamenti di metallo per contenere questo oggetto unico, che nel passato le famiglie nobili talvolta personalizzavano addirittura con elementi araldici oppure con ulteriori foglie a testimonianza di particolare prestigio o ricchezza.

Rappresenta il portafortuna per eccellenza della tradizione pugliese e molto spesso viene scelto come bomboniera dagli sposi, per condividere con gli invitati l’augurio di benessere e prosperità. Al significato simbolico si aggiunge quello culturale. Il pumo è infatti l’espressione di una lunga tradizione artigianale ed è una delle creazioni più rappresentative della produzione ceramica pugliese.

