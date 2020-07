Foggia, autobus frena per evitare pedone: donna cade e resta ferita

Foggia, 21 luglio 2020. Altro incidente stamani a Foggia. Dopo le ore 11, si è verificato un sinistro in zona terminal, nei pressi della Stazione. Per evitare un pedone, il conducente di un autobus di linea ha frenato improvvisamente. Una donna presente in strada è caduta ferendosi alla testa. Sul posto gli agenti della Polizia locale e i sanitari del 118.