Foggia, cade battendo violentemente la testa: codice rosso per 60enne

Foggia, 21 luglio 2020. Cade battendo la testa, soccorso dalla polizia Locale. È successo questa mattina intorno alle ore 10:30 presso la postazione fissa della polizia locale sul viale della Stazione. Un uomo di circa 60 anni, forse in stato di ubriachezza, è inciampato su marciapiedi urtando violentemente il capo prima contro un palo della pubblica illuminazione e poi al suolo. A soccorrerlo gli operatori di polizia locale di servizio all’interno della postazione fissa sul viale XXIV Maggio. Per l’uomo è stato necessario l’intervento di una ambulanza del 118 che lo ha trasportato presso il locale pronto soccorso. Non si conoscono le sue condizioni.