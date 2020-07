Foggia, 21 luglio 2020. Ancora un incidente stradale sulla Sp110 tra Ordona e Castelluccio dei Sauri, nei pressi del bivio per la città di Foggia. Per cause in corso d’accertamento, il sinistro ha interessato un mezzo pesante e un’autovettura, una Punto, letteralmente “schiacciata” dal camion. Sul posto i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Risulterebbero feriti.

FOTO ENZO MAIZZI, STATOQUOTIDIANO.IT