Gatta “Operatori Casa Sollievo esclusi da Bonus Covid:ingratitudine Emiliano”

Manfredonia, 21 luglio 2020. “Gli operatori della “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo sono stati in prima linea in uno dei periodi più bui per la nostra terra e per il nostro Paese, lottando contro un nemico invisibile che ha modificato drasticamente le nostre vite e tante ne ha cancellate. Assieme a tutti i sanitari del sistema pubblico, gli operatori dell’ospedale voluto da San Pio si sono distinti per generosità, abnegazione e solidarietà nei confronti di tutti i pazienti, nonostante le grandi difficoltà. Ed è per questo che la loro esclusione dei premi previsti per tutti gli operatori del sistema sanitario regionale rappresenta un atto di gravissima ingratitudine da parte della giunta Emiliano, come giustamente denunciato da alcuni sindacati. A loro va il nostro più sincero “grazie” per aver sopportato il peso di una situazione straordinaria con la consueta professionalità. Ci auguriamo che Emiliano si metta “una mano sulla coscienza” e si renda conto dell’ingiustizia sottesa all’esclusione di questi lavoratori, riparando non solo il danno, ma anche l’offesa”.