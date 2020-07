“Il brillante avisino Paolo D’Angelo” (Fotogallery)

Manfredonia, 21 luglio 2020. Abbiamo voluto commemorare l’amico Paolo D’Angelo, popolare avisino e conosciuto a Manfredonia come “Paveleòcce Secciòne”, che ci ha lasciati circa un mese fa. D’Angelo è stato tra i pionieri dell’Associazione dei Donatori di Sangue AVIS di Manfredonia e uno dei primi donatori di sangue avisini della nostra Città. Si è distinto in maniera egregia nel corso della sua vita nel mondo del volontariato, contribuendo con la sua totale dedizione a rendere grande la sezione avisina sipontina. Sempre pronto in prima linea, con il suo impegno concreto in ogni dove e senza orari per la raccolta del sangue e poi per tutte le iniziative promosse dall’AVIS di Manfredonia, tralasciando qualche volta anche impegni familiari. Non c’era iniziativa o manifestazione dell’AVIS senza la presenza organizzativa e l’impegno fattivo di Paolo. Conosciuto nell’ambito provinciale per il suo proficuo attivismo e altruismo, Paolo va ricordato anche per sue grandi doti umane e come persona perbene e onesta.

Nel 1958, Paolo D’Angelo fu protagonista di un atto di eroismo, durante l’affondamento del piroscafo “Peppinella” sul quale era imbarcato in qualità di cuoco. La sua nave mentre si trovava nel canale della manica fu speronata dalla nave norvegese Sunoak. La “Peppinella”, dopo l’indicente, affondò in sette minuti e fu in quella occasione che il nostro Paolo si prodigò per mettere in salvo l’intero equipaggio mettendo a rischio la propria vita. Per questa vicenda storica, più volte invitato a raccontare, portò Paolo sulle prime pagine di giornali nazionali. Va ricordato che il mercantile “Peppinella”, varato nel 1928, aveva una stazza di 1550 tonnellate ed era iscritto al compartimento Marittimo di Manfredonia. Dei 18 uomini di equipaggio, 16 erano di Manfredonia. Il piroscafo era atteso a Manfredonia da quel suo primo viaggio. La storia dell’affondamento della “Peppinella” fu raccontata ai giornali anche da altri componenti dell’equipaggio di Manfredonia, come Domenico Palumbo, mozzo di bordo. D’Angelo, per anni ha fatto parte come socio dell’Associazione Marinai d’Italia sezione di Manfredonia.

Nel 2006 Paolo D’Angelo con l’impegno dell’ex presidente dell’AVIS Domenico Palmieri e la collaborazione di altri avisini, ha contribuito alla realizzazione a Manfredonia del centro fisso di raccolta sangue intitolato a San Pio da Pietrelcina. Questo importante centro di raccolta sangue, fiore all’occhiello della nostra AVIS, è stato apprezzato oltre che da tutte le Associazioni Avis della nostra Provincia e Regione, nel corso degli anni anche dalle numerose rappresentanze AVIS d’Italia invitate a Manfredonia in occasione della Festa del Donatore.

Caro Paolo, padre, amico, fratello, noi Forbicioni Franco e Lello, a cui volevi molto bene, ti porteremo sempre nei nostri cuori, come esempio, di una persona che si è prodigata con grande onestà e generosità nel corso della sua esistenza nelle azioni di volontariato a favore dei più deboli e bisognosi.

Il direttivo dell’AVIS di Manfredonia, presieduto dal presidente Nicola Iacoviello, ha organizzato in Cattedrale per sabato 25 luglio 2020 alle ore 18,00 la commemorazione di Paolo D’Angelo. All’evento celebrativo, che avrà luogo nel corso della celebrazione Eucaristica, parteciperanno responsabili dell’AVIS Provinciale e Regionale e avisini in rappresentanza di Associazioni donatori di sangue di Capitanata. Mentre, lunedì 27 luglio 2020 alle ore 18,00 sempre in Cattedrale, si terrà il trigesimo in suo ricordo.