Il Generale Francesco Mattana in visita alla Tenenza di San Nicandro

Foggia, 21 luglio 2020. Ieri mattina, il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Francesco Mattana, accompagnato dal Comandante Provinciale di Foggia, Colonnello Andrea Di Cagno, si è recato in visita presso la caserma “M.A.V.M. Brig. Giuseppe Lapalorcia” di San Nicandro Garganico (FG), sede della locale Tenenza. A riceverlo il Ten. Col. Antonio Matteo Stoico, Comandante del Gruppo di San Severo, ed il Capitano Gianmarco Montalto, Comandante della Tenenza. Dopo aver rivolto il proprio saluto agli appartenenti alla Sezione di San Nicandro dell’Associazione Nazionale Finanziari in congedo ed al personale del Reparto, il Comandante Regionale ha presieduto un briefing istituzionale, nel corso del quale il Comandante della Tenenza ha illustrato la situazione socio economica del territorio, unitamente ai principali aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica.

Uno specifico approfondimento è stato dedicato alle principali tematiche operative riguardanti il Reparto, facendo il punto sulle più importanti attività investigative in corso, in un territorio che vede il Corpo particolarmente impegnato nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, all’evasione fiscale e agli sprechi in materia di spesa pubblica.

Al termine dell’incontro, il Comandante Regionale ha espresso parole di compiacimento e gratitudine nei confronti dei militari in forza alla Tenenza, per la dedizione profusa e la professionalità dimostrata – anche nel difficile periodo del lockdown – nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali, evidenziando l’importanza di garantire un costante presidio del territorio per prevenire e contrastare tutti quei fenomeni di illegalità propri del territorio, mantenendo al contempo alta la soglia di attenzione verso tutti quei comportamenti sociali e degli operatori economici che potrebbero violare le regole introdotte nel tempo dalle Autorità di Governo per scongiurare un ritorno all’emergenza epidemiologica.