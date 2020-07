“Il Melodramma: un grande Amore”

L’Opera Lirica, una grande passione che illumina gli occhi e riscalda l’anima del Maestro Notarangelo. “Nutro questa passione fin da piccolo, rivela il M° Notarangelo, una passione che non è nata per caso ma grazie a mio padre, il quale, involontariamente, ascoltando il Melodramma in casa, ha fatto sì che si sviluppasse in me questo Grande Amore per l’Opera Lirica”.

Pianista e Direttore d’Orchestra garganico che si è fatto notare subito grazie alle sue qualità musicali e professionali, infatti è stato selezionato dalla DAMS ARTIST MANAGEMENT di Roma come uno dei migliori giovani Direttori d’Orchestra italiani. Ha diretto diverse orchestre Lirico-Sinfoniche in Italia e all’estero, di notevole importanza: l’Orchestra “Gusella” di Pescara, l’Orchestra della Capitanata di Foggia, Seoul Philharmonic Orchestra di Seoul (Korea del Sud).

Fondatore, pianista-direttore e arrangiatore de “I Solisti Appuli” con i quali ha inciso un CD riscuotendo notevole successo e collaborazioni di rilievo. Da ricordare i tour a Stoccarda (Consolato italiano), Svizzera, Italia. Diversi sono stati i passaggi televisivi in RAI sia come pianista che come arrangiatore per la Vocalist Giovanna nella trasmissione “Ci vediamo in TV” di Paolo Limiti, col Soprano, prodotto Rai, Fabiola Trivella in Road Italy su RAI uno.

Nonostante il territorio non offra grandi prospettive per la Musica Lirica, il M° Notarangelo è riuscito, grazie alla sua alta formazione musicale ed esperienza vissuta sul campo, salendo sui podi di diversi Teatri italiani ed esteri, a condividere col pubblico, emozioni indimenticabili che solo il “Bel canto” riesce a trasmettere. La perseveranza nel crederci, unita alla pazienza e alla grande Umiltà che lo contraddistinguono, nonchè alla dedizione allo studio , hanno fatto sì che venisse notato e scritturato, tra l’altro, da un impresario lirico koreano per la direzione musicale dell’Opera “I racconti di Hoffmann” di Offenbach al National Theater of Korea di Seoul ( Korea del Sud), riscuotendo notevole successo, tanto che ha firmato, di recente, un contratto di esclusiva con un Agenzia di rappresentanza di Pisa che lo rappresenterà nei maggiori teatri d’Opera.

Ma non si deve dimenticare che il Maestro Notarangelo è prima di tutto un Pianista che sia in campo classico che lirico ha avuto numerose collaborazioni di rilievo. Il pensiero musicale, l’ascolto intimistico, le emozioni scaturite dal profondo e dettate dall’esperienza, l’assieme d’Orchestra capace di creare un ambiente surreale,hanno suggerito al Maestro Notarangelo di incidere un CD dal titolo “DigilPiano OperaOrchestra”.

L’unico Pianista al Mondo, nel panorama Lirico, ad aver sperimentato e inciso Intermezzi e Preludi tratti da Opere Liriche più famose di compositori italiani, per portare questo genere musicale, in posti dove un’ Orchestra per ovvi motivi, non può arrivare. Se pensiamo alla insufficiente attenzione verso il Melodramma (eppure la stessa è nata in Italia e i più grandi interpreti sono italiani), ai tanti Teatri chiusi per mancanza di fondi e alle numerose Orchestre scomparse, causa zero incentivi, ecco questa soluzione del M° Notarangelo il quale attraverso un Pianoforte digitale e combinando i suoni di Archi, riesce ad imitare fedelmente un’Orchestra vera! L’Etichetta discografica PA74 Music International di Pavia ha intuito da subito il valore e lo spessore del progetto del M° Notarangelo tanto da scritturarlo per la distribuzione e diffusione su tutte le maggiori piattaforme musicali digitali e sviluppando un proficuo rapporto artistico.

Il CD è appena uscito, in formato fisico e verrà distribuito dall’etichetta discografica PA74 a fine Luglio sulle maggiori piattaforme digitali.