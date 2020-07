l’Altra Italia: responsabile regionale alla disabilità per la Puglia è Maria Borgia

Foggia, 22 luglio 2020. In data odierna, il segretario Nazionale del movimento ” l’Altra Italia“ Mino Cartelli ha nominato responsabile regionale alla disabilità per la Puglia la signora Maria Borgia della città di Manfredonia. Per espressa volontà della segreteria nazionale sarà candidata alla Regione Puglia. Maria Borgia sarà il pilastro della nostra capitanata, la guerriera che mancava da anni alla Regione Puglia.

È l’elemento voluto fortemente da tutto il direttivo di Capitanata del movimento.

La sua forza la sua tenacia, la sua caparbietà ci permetterà di essere vicini non al disabile, non al sofferente, ma al più forte cioè… ” all’ultimo “ Segretario interprovinciale Saverio Siorini