Manfredonia, nuove segnalazioni da via Canne “Ragni violino in zona: bimbi a rischio”

Manfredonia, 21 luglio 2020. Nuove segnalazioni da Via Canne relativa alla presenza nell’area del cd ‘Ragno violino’ (Loxosceles rufescens Dufour, 1820: ragno appartenente alla famiglia dei Sicaridi – wikipedia). “E’ una situazione di pericolo che ci sta affliggendo, già segnalata qualche giorno fa dalla mia vicina di casa”, scrive Tiziana a StatoQuotidiano.

“Siamo due famiglie di via Canne con bambini piccoli che hanno riscontrato la presenza, nelle loro abitazioni, dei cosiddetti ‘ragni violino’. Ultimo rinvenuto stamattina al 3° piano. La questione merita l’interesse di chi di competenza in quanto non è cosa comune che questa specie abiti i nostri quartieri, e non è assolutamente da sottovalutare il pericolo per la nostra salute, basta documentarsi per rendersene conto. A questo proposito si invitano gli organi di competenza a dare disposizioni a riguardo. Noi famiglie abbiamo bisogno di tutela e la zona va assolutamente disinfestata con specifici prodotti. Chiediamo solo questo”.