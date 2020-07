Mattinata, precisazione Asl “Uomo curato, a Manfredonia intervento in codice verde”

Foggia, 21 luglio 2020. Il cittadino di Mattinata recatosi in autonomia al pronto soccorso di Manfredonia, in seguito a un trauma al capo, è stato “accolto con la dovuta attenzione, rassicurato, e medicato” presso la postazione del 118 di Mattinata. E’ quanto precisato a StatoQuotidiano dall’Asl Foggia.

Stamani, era stata pubblicata una notizia relativa alla protesta di un cittadino che aveva chiesto l’attivazione di una seconda ambulanza a Mattinata, per evitare l’impossibilità di trasporto degli assistiti in caso di concomitante impegno di un altro mezzo.

Come riferiscono dalla postazione del 118 di Mattinata: “Quando il cittadino è arrivato in postazione l’ambulanza era fuori per un codice rosso. Nella nostra postazione c’era un medico con automedica e con quel mezzo non si possono trasportare i pazienti. Nonostante questo, il medico del 118, nell’ambulatorio della guardia medica turistica, ha eseguito una medicazione ‘ad hoc’ al cittadino per consentirgli, in totale autonomia e sicurezza, di recarsi in un qualsiasi pronto soccorso per i punti di sutura, non avendo nella postazione un ambiente sterile“.

Come precisato dall’ASL Foggia a StatoQuotidiano.it: “Il medico del 118 di Mattinata ha accolto il cittadino, recatosi in autonomia presso la postazione locale, lo ha accolto, rassicurato, e successivamente medicato. Al cittadino è stato anche chiesto di attendere l’ultimazione della sanificazione di una seconda ambulanza, dato che la prima era impegnata in un codice rosso. Ricordiamo che si tratta di un piccolo taglio, e che l’intervento a Manfredonia è stato eseguito in codice verde“.