Monte. “Forza Italia e Verso il Futuro non sono abituati ai bandi pubblici”

Monte Sant’Angelo, 21 luglio 2020. “Nel 2020 funziona così: si fanno i bandi pubblici per assumere il personale di qualsiasi ente. Lo dice la legge, è molto semplice da capire. Inoltre è incostituzionale un bando riservato ai soli cittadini di una città. Anche questo lo dice la legge e persino la costituzione. NON SI PUÒ FARE! Il comune di Monte Sant’Angelo ha già bandito 6 concorsi a tempo indeterminato, ai quali hanno partecipato tanti cittadini di Monte Sant’Angelo e sono in corso le selezioni. Molto presto saranno pubblicati tanti altri bandi a tempo indeterminato e chiunque avrà la possibilità di partecipare ed ambire a diventare dipendente del Comune di Monte Sant’Angelo.

Sembra strano per Forza Italia e Verso il Futuro, ma funziona così in quasi tutto il mondo, si fanno i concorsi pubblici per assumere il personale. Forse prima si era abituati in modo diverso? Vi è qualche interesse da parte di Forza Italia e Verso il Futuro sulla questione, considerata l’insistenza? Probabilmente sì, se si guarda al recente passato”. (Pd Monte Sant’Angelo, 21.07.2020)