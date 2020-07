Orecchini uomo: consigli e tendenze del 2020

Chi pensa che gli orecchini siano accessori legati unicamente all’universo femminile si sbaglia di grosso. Sin dall’antichità, infatti, gli orecchini venivano indossati dall’uomo come simbolo di ricchezza. In alcune religioni venivano considerati talismani propiziatori o con fini pratici e ornamentali.

In Egitto, ad esempio, l’orecchino era un accessorio prettamente maschile, formato da un disco con catenelle, di grande valore e ideale per indicare un elevato status sociale. Solo a partire dall’ellenismo gli orecchini incominciarono ad attrarre un pubblico più vasto e meno abbiente, sino a divenire ornamenti di uso e costume anche per popolazioni e tribù nomadi.

Oggi gli uomini indossano gli orecchini come simbolo di appartenenza ad uno stile particolare, oppure semplicemente come accessorio capace di arricchire il proprio outfit. Prorpio per questo i modelli di orecchini uomo su Bluespirit sono davvero numerosi, e molto diversi tra loro. L’ampia scelta presente nel catalogo online, infatti, sarà in grado di soddisfare qualsisi personalità e carattere, dallo stile più sobrio e minimlista a quello più eccentrico.

Orecchini uomo: le ultime tendenze

Quest’anno sono tornati prepotentemente di moda gli orecchini a ciondolo meglio se su un orecchio soltanto per dare quel tocco di originalità al look. Orecchini a ciondolo, o con brillanti, che possono arricchire qualsiasi tipo di outfit e fare la differenza. Gli orecchini di questo genere raccontano la personalità di chi li indossa e li sfoggia con orgoglio perché rappresentano non soltanto una scelta estetica rivolta a una questione di immagine, ma forse di più una scelta di stile e, perché no, più profondamente di vita.

Quest’anno vanno molto di moda anche gli orecchini neri, magari semplici e lineari, con un design minimalista che è molto di moda in questi ultimi tempi. Nella sua semplicità, infatti, ti permetterà di dare un tocco moderno al tuo look senza dare troppo nell’occhio. Nella maggior parte dei casi si opta per l’aggancio a vite che lo rende veramente sicuro una volta indossato. Sono orecchini maschili resistenti e che ti faranno fare davvero un’ottima figura, senza però doverti preoccupare di perderli, grazie al perno sicuro.

Non possono di certo mancare gli orecchini a cerchio, arricchiti però da una pallina. Sono molto moderni e che danno un tocco di ribellione al tuo look, per un uomo all’ultima moda. A cerchio, con uno spessore di 3 mm e con una divertente pallina sempre in movimento. Il materiale perfetto è l’acciaio che dà un tocco di grigio lucido davvero molto interessante.

Sono particolarmente trendy anche gli orecchini bizzarri, irriverenti o anche spiritosi, a seconda del carattere del destinatario. Certo, questo tipo di gioielli non sono adatti a tutti, quindi prima di fare l’acquisto consideriamo con attenzione la persona a cui dovremo regalare gli orecchini. Ma non solo acciaio o argento, anche la plastica e il cuoio la fanno da padroni, indipendentemente dal tipo di gioiello che si sta per acquistare. Questo ci dà qualche vantaggio per quanto riguarda il prezzo, visto che è abbastanza facile trovare gioielli da uomo che non sono particolarmente preziosi, quindi disponibili a prezzi non eccessivi. (Nota stampa)