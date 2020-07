Foggia, 21 luglio 2020. Da domani e fino al 6 agosto si apre la Gps, la graduatoria provinciale per le supplenze. Una nuova piattaforma per inserire i propri dati con titoli, procedura interamente digitalizzata. Due settimane di fuoco, prevede Ruggero Pinto, dirigente nazionale della federazione Gilda Unams: “Non sappiamo se il sistema terrà per il carico, se ci saranno degli errori, che già prevediamo. Una settimana fa era ancora molto incerto il numero di quanti avrebbero potuto inserirsi, in tutta Italia i posti vacanti sono 200mila. La Gae (graduatoria permanente a esaurimento, ndr) è esaurita al nord e comincia ad esserlo anche a sud, quindi si dovrà ricorrere alla Gps”.

Non sarà come negli anni precedenti in cui, terminate le convocazioni sulla Gae, poi chiamavano i dirigenti scolastici, si continua a scorrere le due fasce di Gps, la prima degli abilitati, la seconda per chi non ha abilitazioni. Ma un altro elemento si aggiunge: “Si può fare domanda per la Gps solo in una provincia, chi sta nella Gae può fare richiesta fuori provincia ma i titoli, in base a una ordinanza ministeriale del 10 luglio, sono valutati diversamente, ad esempio se un master prima valeva 3 punti oggi ne vale uno, un vero caos questa retrodatazione dei titoli”.

Anche lo scadenziario della selezione docenti in questo periodo è molto affollato. Il 24 luglio scade il termine per la domanda di assegnazione e utilizzazione, il 31 luglio quello per il concorso ordinario, il 10 agosto per quello straordinario (chi ha 3 anni di supplenza). Un calendario pieno cui si aggiungono le modalità di ricorso in caso di errore della graduatoria: “I tempi sono ridotti, si stilerà una graduatoria non temporanea ma definitiva, prima si lasciavo margini di almeno 5 giorni”.

Si prepara la ripresa, le scuole si stanno attrezzando per gli spazi, e già qualche problema è sorto perché alcune aule – che prima dell’emergenza qualche istituto della provincia di Foggia divideva con altre, anche di grado diverso- dovranno essere restituite. Pinto, per le esigenze e linee guida legate all’emergenza ma, soprattutto, per gli indirizzi in materia di graduatorie, titoli, meriti, crediti – “agli insegnanti tecnico- pratici, che affiancano i docenti in laboratorio, si chiedono crediti per le supplenze e non per il concorso”- crede che “questo inizio di anno scolastico sarà il peggiore degli ultimi 50 anni”.

Circa la consistenza della Gae nell’ambito territoriale di Foggia, così come pervenuto dall’ ufficio scolastico territoriale, è quella dell’infanzia a registrare il numero più alto di disponibiltià e si va via via assottigliando man mano che si arriva a quella di II grado . E’ scienze giuridico economiche (A046) quella che fa il numero più alto, 134. Per matematica i docenti sono 8, per tecnologia delle costruzioni (A037) 3. Per le classi di concorso non presenti in tabella, la Gae è esaurita.

Di seguito la tabella della Gae dell’abito territoriale Foggia