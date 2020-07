Peschici, 21 luglio 2020. Anche quest’anno la festa patronale a Peschici, in onore di sant’Elia Profeta, ha avuto una buona risposta di pubblico e di fedeli, nonostante la scure del covid-19 aveva tentato di far saltare diversi eventi come già accaduto in altre città italiane. Ottima riuscita che ha visto impegnato il nuovo comitato feste insediato l’anno scorso, con il presidente Matteo Elia Martella, nel dedicarsi ad organizzare i festeggiamenti nonostante l’ordinanza tardiva di Emiliano in riferimento alla ripresa delle sagre e feste locali.

Un’eccezionale festa, dal significato del tutto nuovo e inconsueto per la comunità di Peschici, senza la tradizionale processione del simulacro del santo per le strade del paese, nel rispetto delle norme anti-assembramento.

La cerimonia liturgica, celebrata all’aperto in piazza Pertini, è stata officiata da Mons. Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. A essere presente, oltre che l’amministrazione comunale e le autorità militari, anche l’europarlamentare Massimo Casanova.

I festeggiamenti proseguiranno anche questa sera con un concerto sinfonico in piazza Pertini dedicato al grande Maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso, eseguito dall’orchestra di fiati “Apulia” diretta dal Maestro Antonello Ciccone.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Valerio Agricola – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola