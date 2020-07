Procuratore Volpe: “Società Foggiana ha permeato economia e politica”

Il 29 agosto il procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe, compirà 70 anni e dal giorno dopo andrà in pensione. “La mafia di Capitanata ha certamente avuto un iter evolutivo, nata come arcaica specie nel Gargano e caratterizzata da faide, si è evoluta con criminali che si sono spinti sulla costa, penso al “clan dei Montanari”. Gli interessi sono cambiati nel tempo, contrabbando, droga e anche estorsioni, attività costellate da regolamenti di conti, ed altro ancora. Foggia ha una mafia che dal 1986 dopo la strage al circolo “Bacardi”, chiamiamo Società Foggiana, con una struttura particolare riconosciuta da sentenze definitive della Cassazione e che ha fatto un salto di qualità perché ha permeato economia e politica, basti pensare ai diversi Comuni sciolti per mafia a Cerignola, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo”.

Fonte: GdM