Manfredonia, 21 luglio 2020. Ennesima mattinata di incendi nel territorio di Manfredonia. In fiamme alcune aree di vegetazione a Siponto, in località Conte di Troia, e nella riserva naturalistica palude San Floriano a Zapponeta. Nuovamente colpita l’area, come ogni anno, sempre nello stesso periodo estivo. Probabile la natura dolosa dell’incendio. Si attendono nell’area l’arrivo dei Canadair. Circa 30 il numero di ettari in fiamme. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Presiede sul posto il responsabile di protezione civile, il sindaco di Zapponeta, il DOS, i vigili del fuoco di Foggia e di Cerignola. I Carabinieri “Tutela biodiversità” di Margherita di Savoia e di Manfredonia.

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO.IT