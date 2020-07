Vieste. “Un video viaggio per raccontare le spiagge da sogno”

Spiagge da sogno e acque limpidissime. La costa di Vieste con i suoi oltre 50 chilometri da Sfinalicchio a Vignanotica, è una delle più belle e suggestive del Mediterraneo. Sono 23 le spiagge che da oggi andremo a scoprire. Spiagge, baie e insenature che nel loro susseguirsi regalano scorci sempre diversi, tra sabbia e ghiaia. Una costa mai piatta con strapiombi caratterizzati da grotte, faraglioni, bianche falesie, torri costiere, trabucchi e antiche necropoli.

Gianpier Clima è riuscito, attraverso immagini spettacolari, a cogliere e trasmettere la bellezza travolgente di questi magici luoghi. Sulla pagina facebook del Comune di Vieste, il martedì e il venerdì, trasmetteremo le immagini più belle delle 23 spiagge da sogno. L’idea è dell’assessore al turismo, Rossella Falcone. “La nostra città è avvolta da una bellezza sorprendente e variegata. Spesso non tutti i nostri ospiti ne hanno piena consapevolezza.

A volte anche noi viestani sembriamo dimenticarlo, limitandoci a sguardi distratti.

Dopotutto “guardare una cosa è ben diverso dal vederla. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza”.

Non oso immaginare, come voleva Dostoevskij, che “la bellezza salverà il mondo”, ma sono fermamente convinta che, in un frangente complesso come quello che stiamo vivendo, la nostra bellezza possa contribuire a sostenere Vieste e la sua economia in uno dei momenti più difficili vissuti dalla nostra comunità negli ultimi anni.

Doveroso è provare a raccontarla questa sorprendente bellezza.

Senza racconto non c’è messaggio.

Ed è in quest’ottica che nasce un evocativo video-viaggio fra le nostre baie di incomparabile fascino.

Abbiamo quindi ideato una videorubrica, con appuntamenti settimanali, che ha l’obiettivo di svelare parte di questa bellezza con dei video suggestivi e poetici che intendono raccontare l’eterogeneità di una costa straordinaria, impreziosita dalla presenza di baie meravigliose disseminate sul nostro intero litorale. Un grazie di cuore non posso non rivolgerlo a Gianpier Clima che, con spiccata sensibilità visiva ed evidente senso della narrazione, ha saputo cogliere l’unicità di questi luoghi magici.

Concludo con l’invito a raccontarle insieme queste meraviglie, condividendo il più possibile i video che pubblicheremo sulla pagina facebook del Comune di Vieste, fieri di un territorio che continua a sorprenderci e – perché no – un po’ fieri di essere viestani, custodi solerti e promotori infaticabili della nostra incantevole città”. Il nostro viaggio inizia dalle incantevoli spiagge di Molinella (foto), a nord di Vieste e Cala della Sanguinara, a sud di Vieste.