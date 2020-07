Zito “Su inquinamento e spiaggiamenti di animali nei territori garganici”

Gargano, 21 luglio 2020. Sempre più frequenti sono gli spiaggiamenti di delfini e tartarughe Caretta Caretta sulle dune del Gargano. Gli ultimi ritrovamenti di carcasse di tartaruga sono di questi giorni a Foce Varano. Idem per una manta gigante a Vieste. Il sospetto è che questi animali ingoino materiale plastico come buste, mascherine, guanti o metallico come pinze per tavoli da ristorante, elementi spesso trovati all’interno degli stessi. In più lo

stesso materiale causa spesso tagli e ferite interni ed esterni al corpo degli animali. Il Covid avrebbe dovuto insegnarci un maggiore interesse e rispetto per l’ambiente, ma non risultano al momento evidenze in questo senso, se non la promozione da parte del governo e l’uso spesso sconsiderato di monopattini e biciclette elettriche, causa di frequenti incidenti e morti. Sempre di recente si sono verificati in diverse regioni italiane incontri ravvicinati ed insoliti fra animali selvatici e non ed essere umano, in boschi o spiagge. Si parla di orsi, di lupi e addirittura di mandrie di mucche che si avvicinano ad ambienti fortemente antropizzati.

Un interrogativo sorge spontaneo: non sarà che noi uomini abbiamo invaso con la nostra tecnologia, con i nostri rifiuti, con la tossicità dei nostri comportamenti, spazi e dimensioni che andrebbero tutelati e lasciati allo stato originario? Si parla spesso di pericoli desunti da tali incontri o di manifestazioni plastic free che purtroppo, lasciate al buon intento di associazioni e gruppi di volontari, lasciano il tempo che trovano. Perché, allora, al di là di spot elettorali e pubblicitari i comuni e le regioni non si allertano e organizzano nella predisposizione di leggi e programmi a reale tutela dell’ambiente, con sanzioni serie e

controlli da parte di personale debitamente formato, oltre che polizia municipale, per chi inquina mari, spiagge, boschi e fototrappole in luoghi significativi? La pineta di Marina di Lesina, fotografata dalla sottoscritta in questi giorni, si presenta come una parziale discarica a cielo aperto che andrebbe ripulita e perlomeno controllata da chi di dovere. Cosa di aspetta a ridare dignità e considerazione alla Natura e regole alla Civiltà?

Maria Lucia Zito

Responsabile Laboratori FareAmbiente San Severo e Gargano

