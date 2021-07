Casa Sollievo, nuove procedure per l’accesso dei familiari in Ospedale

San Giovanni Rotondo, 21/07/2021 – Sono in vigore le nuove regole per l’accesso da parte di un familiare, caregiver o persona di fiducia in Casa Sollievo della Sofferenza che riguardano la visita ad un paziente ricoverato sia nei reparti Covid che in quelli NO-Covid.

Accesso nei Reparti NO-Covid

L’accesso avverrà solo di fronte a concreta necessità e nel rispetto delle norme in vigore

La visita al paziente ricoverato deve essere preventivamente approvata e concordata con il medico responsabile del reparto

L’accesso è limitato a un solo visitatore che non rientri in condizioni di fragilità (cioè non sia affetto da patologie che possano esporlo a maggior rischio di infezione da Covid-19)

Il visitatore deve essere in possesso di Green Pass o deve aver effettuato un tampone molecolare nelle 48 ore precedenti alla visita

Prima di accedere al reparto il visitatore dovrà compilare e firmare un’autodichiarazione

Per poter accedere al reparto il visitatore indosserà obbligatoriamente per tutta la durata della visita i dispositivi di sicurezza (mascherina, guanti e camice monouso)

È opportuno che venga individuato un unico familiare/caregiver/persona di fiducia per tutta la durata della degenza

L’orario di accesso è stabilito dalle 13 alle 15

Accesso nei Reparti Covid

L’accesso avverrà solo di fronte a situazioni eccezionali contrassegnate da condizioni cliniche critiche

La visita al paziente ricoverato deve essere preventivamente approvata e concordata con il medico responsabile del reparto

L’accesso è limitato a un solo visitatore che non rientri in condizioni di fragilità (cioè non sia affetto da patologie che possano esporlo a maggior rischio di infezione da Covid-19)

Il visitatore deve essere in possesso di Green Pass (da fornire prima dell’accesso)

Prima di accedere al reparto il visitatore dovrà compilare e firmare un’autodichiarazione

Per poter accedere al reparto il visitatore indosserà obbligatoriamente per tutta la durata della visita i dispositivi di sicurezza utilizzati per i reparti Covid

Personale competente supervisionerà la vestizione (ingresso) e la svestizione (uscita) del visitatore

La permanenza in reparto avrà durata massima di 15 minuti

Un operatore sanitario controllerà che siano rispettate sempre tutte le norme anticontagio