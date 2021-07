Continua a tenere banco la questione privatizzazione cimitero a Carapelle

Foggia, 21 luglio 2021. Ad un anno dall’avvio del project financing con cui l’Amministrazione Di Michele giungeva a dare in concessione le attività cimiteriali ad una società privata, la C.C.Ca., il gruppo di opposizione, Carapelle Futura, taccia l’Amministrazione di “aver venduto il Cimitero ai privati”, con conseguente danno per la collettività e i cittadini Carapellesi.

Pomo della discordia, tra i vari, le modalità di concessione dei loculi e delle loro lapidi. Gravose e costose per l’opposizione, sicure e a norma di legge, per l’Amministrazione Di Michele.

Di recente, la diatriba anche attraverso comizi pubblici tenutisi nelle ultime settimane per proseguire poi su Facebook.

“Smascheriamo i giullari” si legge sulla pagina del gruppo di opposizione Carapelle Futura “cominciamo dal cimitero. Durante il comizio il giullare n. 1 ha detto che le lapidi sono comprese nel costo dei loculi. La società fornisce solo il pezzo di rivestimento perché marmo non è ma solo un materiale dal costo di circa 60,00 euro al metro quadrato (materiale di scarsa qualità)”. Secondo Carapelle Futura, inoltre “chi ha tumulato un proprio caro è stato costretto a sborsare circa 1000 euro per la lapide”.

Ma, quando si parla di materiali accessori, ha fatto notare il sindaco Di Michele contattato da Statoquotidiano “le spese è ovvio che sono a parte, come in tutti i cimiteri d’Italia”.

E, di parere simile, il responsabile settore ambiente comune di Carapelle, architetto Giovanni Passiante: “Polemica che non capisco. Nel contratto, tra la società che ha in concessione il cimitero e chi riceve in concessione il loculo, è prevista la lapide. Sono esclusi, però, gli ornamenti, le scritte sulla lapide, il lavoro di rifinitura. Viene concesso, in aggiunta, anche l’ossario”.

Ma non mancano i cittadini a rilevare eventuali storture: “Io ho perso il mio bambino di soli 3 mesi” racconta una Carapellese sulla pagina di Carapelle futura “Non solo ho dovuto sostenere le spese del funerale, mi hanno costretta ad acquistare un loculo grande e pagarlo anche subito altrimenti nn avrebbero eseguito la tumulazione […]

Confermo anche la spesa aggiuntiva di 1200 euro per la lapide, insomma ho speso 6000 euro”.

La salma del bambino non era demineralizzata, però, ha spiegato a Statoquotidiano ancora Passiante: “Per legge vanno inseriti nell’ossario solo i corpi ormai demineralizzati.

E i 1200 euro sono per il marmista, per le spese di rifinitura della lapide da corrispondere al marmista. Tutto viene regolato attraverso contratto di concessione sottoscritto dalle parti. La signora dice una cosa non vera”.

A ribadirlo anche il presidente della società concessionaria delle attività cimiteriali, C.C.Ca., ingegnere Gianfranco Zinfollino: “Direi alla signora di portarci le prove. A noi non risulta.

Lo stesso marmista viene a ritirare nei nostri uffici la lapide senza dettagli di completamento e ci sono i verbali di consegna. Poi il compenso, per i lavori di rifinitura, viene chiesto dal marmista a chi ottiene in concessione il loculo.

Il cittadino risparmia dei soldi con la nostra fornitura. Non so da dove vengano i 6000 euro di cui parla la signora, li dimostri con fatture. Per un loculo si possono spendere al massimo circa 2750 euro. E noi alleghiamo le fatture”.

Prima dell’avvio della concessione cimiteriale alla C.C.Ca., secondo Zinfollino, il Cimitero di Carapelle non aveva loculi, non aveva una sala mortuaria, non aveva operatori cimiteriali. “Il primo muratore che si trovava entrava nel cimitero e faceva opere cimiteriali abusivamente, oggi la società concessionaria garantisce con propri operatori cimiteriali, e tutti i comuni sono tenuti ad averne.