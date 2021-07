Dalla Grecia in Puglia: sul traghetto 15 positivi al Covid

Brindisi, 21/0/2021 – (norbaonline) Ci sono 15 persone positive al Covid a bordo del traghetto “Euroferry Olimpia” della Grimaldi Lines, giunto ieri mattina a Costa Morena, a Brindisi e proveniente dalla Grecia.

Si tratta di sei componenti dell’equipaggio e 9 passeggeri, tutti posti in isolamento.

La nave, che trasporta passeggeri e Tir, è stata sanificata e oggi alle 19 sarà pronta per ripartire.

L’equipaggio, complessivamente 49 marittimi, è stato interamente sostituito. La scoperta è stata fatta quando, durante i controlli previsti nell’ambito delle misure anti-covid, è risultato positivo un membro dell’equipaggio. Da lì sono scattate le verifiche per tutti. I passeggeri sono tutti a bordo per essere sottoposti a tampone. Per ognuno è stata disposta la quarantena che dovrebbe essere fatta presso il proprio domicilio. (norbaonline)