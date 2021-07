Lauree di nuovo in presenza all’Università di Foggia, l’emozione del ritorno alla normalità

Foggia, 21/07/2021 – Corone d’alloro, sguardi emozionati oltre le mascherine, qualche lacrima e, finalmente, anche gli abbracci tornati a suggellare un momento che sembrava non dovesse arrivare più. Gli studenti dell’Università di Foggia tornano a discutere le tesi dinanzi ai docenti e ai propri compagni di corso, dopo mesi di didattica a distanza imposta dalla pandemia. In questi giorni si tengono, infatti, gli esami di laurea per i laureandi che, finalmente, potranno rivivere l’agognato momento della consegna della pergamena lontani dallo schermo di un pc.

La tensione dell’attesa, il fruscìo dell’aula magna alle spalle nell’istante prima di iniziare la discussione, la Commissione dei professori schierati e poi, finalmente, il liberatorio momento dell’applauso finale che rompe gli indugi dopo la proclamazione e mette fine simbolicamente a un lungo percorso fatto di impegno, sacrifici, esami e attese. Il momento della consegna del titolo di studi porta con sé un crescendo di emozioni che nessuno schermo in questi mesi ha potuto replicare. È un ritorno alla normalità auspicato da tutti, dopo lunghi mesi di studio lontani dalle aule.

Ciascun dipartimento ha predisposto per gli studenti la scelta di discutere la tesi in presenza, oltre che online, nel pieno rispetto delle norme anticovid con tre accompagnatori per ogni laureando, opportunamente e precedentemente registrati. Tanta l’emozione anche per amici e parenti che ieri mattina hanno festeggiato i neo laureati del Dipartimento di Studi Umanistici con bouquet e gli immancabili coriandoli.

Una mattinata intensa che ha visto anche la partecipazione della signora Lidia Ferretti Pepe, fondatrice del primo asilo Montessori nella città di Foggia, a cui è stato consegnato il sigillo Unifg e che ha tenuto a battesimo le prime laureate magistrali in Scienze Pedagogiche e della Progettazione Educativa, che hanno acquisito contestualmente il diploma di specializzazione nel metodo Montessori 0-3 anni, in convenzione con l’Opera Nazionale Montessori. Il sigillo è stato consegnato alla signora Pepe dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, prof. Sebastiano Valerio che ha presieduto le prime lauree della giornata.

Hanno partecipato alla cerimonia la prof.ssa Isabella Loiodice, Referente del Corso di Studio Magistrale Interclasse in Scienze pedagogiche e della progettazione educativa, la prof.ssa Barbara De Serio e la dott.ssa Rosanna Matrella, rispettivamente Direttrice e Coordinatrice del Corso di Specializzazione in “Esperto e Coordinatore dei servizi educativi Montessori 0-3 anni”, unitamente all’intera Commissione di laurea magistrale. In collegamento online il prof. Benedetto Scoppola, Presidente dell’Opera Nazionale Montessori che ha portato i suoi auguri alle studentesse foggiane che hanno inaugurato il corso di studi nel capoluogo daunio.

“È per noi una soddisfazione poter vedere i frutti di quanto abbiamo seminato – ha detto il prof. Sebastiano Valerio – proseguiamo con il nostro impegno nel segno di un’attenzione per la continuità. È infatti compito di un’istituzione come l’università favorire il dialogo tra generazioni e portare all’attenzione degli studenti le migliori esperienze maturate sul territorio. È stata un’emozione anche per noi poter rivedere i nostri studenti: le sedute di laurea sono un momento importante e siamo stati contenti di poter festeggiare con loro la realizzazione del percorso formativo che li ha portati fino alla laurea. Ci auguriamo che nel futuro tornino a riempire le aule e che le lezioni possano tornare in presenza sin dal prossimo primo semestre”.