Manfredonia, ASE: “Bilancio chiuso con utile di oltre 84mila Euro”

L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia informa che in data odierna, 21 luglio 2021, si è riunita l’Assemblea dei Soci alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Manfredonia e di Vieste e del Collegio Sindacale, per approvare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione relativi all’esercizio sociale chiuso il 31/12/2020.

Il Bilancio chiuso al 31/12/2020 così come approvato dall’Assemblea dei Soci, registra un risultato di gestione con un utile per l’Azienda di oltre 84.000 Euro, che verranno destinati alla copertura di perdite pregresse. Il patrimonio netto è di E 1.575.995 e si prevedono per ASE spa risultati analoghi e migliori anche per il primo semestre 2021, vista la recente approvazione della situazione semestrale 2021. Nonostante la epidemia da COVJD che ha fortemente segnato tutto il decorso anno, nel corso del 2020 la produzione di rifiuti a Manfredonia è comunque aumentata del 2%, cioè di 405 ton su 23.059 tori, La raccolta differenziata è cresciuta all’ottimo risultato del 66% con un aumento in cifra assoluta di 227 ton.

Tra i principali fattori produttivi di ASE spa, vi è la messa in finzione della rampa di trasbordo della Forsu (rifiuti organici) do la propria sede che ha di fatto determinato importanti risparmi nei costi di trasporto. Parimenti, è stata acquistata ed installata nel mese di gennaio 2021 una pesa ponte di tipo fiscale e certificata per pesare le quantità di rifiuto trasportate.

I risultati della gestione sono, oltre all’utile citato di 84.407E, l’accantonamento di ulteriori 230.000E a possibile copertura di crediti incagliati perché ormai piuttosto datati. I costi di smaltimento passano da E 3.091.176 del 2019 a E 3.275.133 del 2020. Gli incassi da RD crescono da € 701.638 a € 718.406, miglior risultato di sempre.

I rappresentanti dei Comuni soci presenti, l’avv. Nobiletti Sindaco del Comune di Vieste ed il Commissario Straordinario Prefetto don. Vittorio Piscitelli in rappresentanza del Comune di Manfredonia, hanno ringraziato l’Amministratore Unico, gli Organi di Controllo e gli uffici aziendali per il lavoro svolto, per la rotta positiva assunta da ASE spa e la prudenza dimostrata nella gestione della cosa pubblica. L’Amministratore Unico esprime viva soddisfazione per i risultati conseguiti anche perché ASE Spa ha prodotto gli utili di gestione attuando una politica economica in perfetta linea rispetto alle direttive dell’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), restando significativamente sotto i limiti di costo standard previsti in materia dall’Autorità. Con preghiera di pubblicazione e diffusione per la dovuta informazione e trasparenza nei confronti dei cittadini”.

Manfredonia, 21 luglio 2021 F.to: l’Amministratore Unico Raphael Rossi.