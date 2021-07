Manfredonia, rapinata cartolibreria in via dei Mandorli

Manfredonia (Foggia), 21/07/2021 – (retesmash) Rapinata la cartolibreria Tuppi in via dei Mandorli. Erano circa le ore 21.00 quando due persone coperti con cappucci e mascherine, armati di coltello, sono entrati nell’attività, intimando al titolare di consegnargli l’incasso, per poi darsi alla fuga.

Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma che hanno rilevato quanto accaduto per l’avvio di indagini, grazie anche all’ausilio del sistema di video sorveglianza di cui è dotato l’esercizio. (retesmash)