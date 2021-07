STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 21 luglio 2021. Ha sporto querela per violenza sessuale ai Carabinieri di Vieste K.C. L’atto consumato ai suoi danni, riferisce la ragazza, si è consumato la mattina dell’11 luglio verso le 4, l’autore avrebbe meno di 18 anni. Secondo la testimonianza di K.C., militari hanno sequestrato anche il cellullare di uno dei presenti che ha fatto un video dell’accaduto.

Quattro ragazze partono da Foggia nel pomeriggio dell’11 luglio per il paese garganico, hanno come meta un bungalow segnalato dai quattro ragazzi che le attendono sul posto. Comprano, su loro suggerimento in una zona precisa di Foggia, hashish e marijuana.

Le ragazze la fumano durante il viaggio. Fanno la spesa, carne, bibite. Il fumo e l’alcol avevano già fatto il loro effetto nel corso della serata tanto che uno dei 4 ragazzi aveva cominciato a fare pesanti allusioni sessuali nei confronti di K.C , le aveva dato degli schiaffi tenendola stretta contro il muro. E’ riuscita a svincolarsi.

Ma non è finita qui. Dal racconto emerge che la violenza sessuale si è compiuta più tardi nel bungalow mentre dormiva. Ne ha spiegato ogni dettaglio riguardo agli effetti di quanto subito, le tracce sui cuscini, le battute che i ragazzi si sarebbero scambiati prima e dopo.

Sconvolta da quella nottata, ha avuto un primo incontro nel centro antiviolenza cui gli stessi Carabinieri le hanno consigliato di rivolgersi. Le indagini sono in corso.