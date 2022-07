Carnevale di Manfredonia, concerto con le musiche di Rota e Morricone

Le pellicole di Federico Fellini, Sergio Leone incorniciate dalle indimenticabili melodie di Nino Rota e Ennio Morricone, film come le avventure di pinocchio, c’era una volta in America, il padrino, la vita è bella, il medico della mutua, divorzio all’italiana, senza poi dimenticare i fantastici film western di Sergio Leone giù la testa, per un pugno di dollari, il buono, il brutto e il cattivo e tanti altri.

Uno spettacolo emozionante che vede come protagonista assoluto il cinema e la colonna sonora. L’ensemble “SUONI DEL SUD” accompagnerà musicalmente la proiezioni delle immagini dei film italiani e non solo…che hanno fatto la storia del nostro cinema.

L’Orchestra “Suoni del Sud” vanta numerose partecipazioni a grandi eventi televisivi. Oltre alla ultra ventennale presenza a “Una voce per Padre Pio”, ha suonato nella storica reunion di Al Bano e Romina Power all’Arena di Verona nel 2015, nel concerto “Avrai” di Claudio Baglioni in Vaticano nel 2016, nonché in appuntamenti di rilievo nazionale, tra cui il Mercurio d’Argento, Festival di musica per l’immagine che si è svolto a Massa nel 2019 diretta da Andrea Morricone e affiancando il celebre violinista Alessandro Quarta. Numerose sono anche le collaborazioni con big della canzone italiana e le registrazioni di musiche da film con musicisti come Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bacalov.