Il sipontino Luciano Papagna promosso nella CON5 Nazionale

StatoQuotidiano.it Manfredonia 21 Luglio 2022. Sono stati resi noti gli organici della Associazione Italiana Arbitri per la prossima stagione sportiva 2022/2023. Importante riconoscimento per la sezione di Foggia, che vede arricchirsi nella CON5, la pattuglia dei rappresentanti foggiani con la prestigiosa designazione di Luciano Papagna.

Sipontino doc, classe 80, Papagna ha iniziato la sua carriera arbitrale nel 1998 con gare dapprima giovanili e poi provinciali e regionali. Dopo aver diretto molte stagioni nei massimi campionati regionali di Promozione ed Eccellenza Pugliese è transitato nell’organico degli arbitri di C5, iniziando la trafila nei campionati di C2 e C1 per diverse stagioni sportive. Lasciato il fischietto nel 2018 ha intrapreso il brillante percorso come osservatore arbitrale di serie C.

Il ruolo dell’osservatore è finalizzato alla crescita degli arbitri che sono in formazione continua. Gli stessi sono monitorati costantemente nella loro carriera arbitrale dagli osservatori e dagli organi tecnici. Al termine della stagione 2021/2022, appena trascorsa, è giunta l’agognata promozione ad osservatore di C5 a livello nazionale, che lo vedrà impegnato per le gare di serie A/A2 e serie B nazionale.

Luciano Papagna è il primo cittadino di Manfredonia a raggiungere questo importante traguardo. Nel recente passato si sono distinti, nella città del Golfo, altri arbitri ed assistenti, che hanno raggiunto ambiti nazionali nel Calcio a 11, in serie C, e serie D tra cui Castriotta Antonio, Soragnese Marco, Quitadamo Antonio, e nel futsal nazionale: Falcone e De Fabritiis.

In vista dell’impegnativa stagione alle porte, nel prossimo settembre, Papagna si ritroverà con i due colleghi della sezione di Foggia, De Varti e Schiavulli, al raduno che si terrà a Sportilia (centro sportivo federale) con tutti gli altri Osservatori nazionali.

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 21 Luglio 2022