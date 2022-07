Manfredonia, richiesta installazione di parco eolico offshore da 67 aerogeneratori

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/07/2022 – Il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI ha inviato alla Capitaneria di porto del Compartimento Marittimo di Barletta il Procedimento di Autorizzazione Unica per la realizzazione e l’esercizio di un impianto 0ff-shore di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel Mare Adriatico Meridionale.

Nello specifico è stata presentata l’Istanza per l’ottenimento di concessione demaniale marittima per la durata di 30 anni, per l’occupazione degli specchi acquei e zone del demanio marittimo interessati dalla installazione e l’esercizio di un parco

eolico offshore galleggiante nel Mar Adriatico denominato “PUGLIA A” e delle relative

opere di connessione alla rete elettrica nazionale della potenza complessiva di 1005 MW, da

installare nel Mare Adriatico Meridionale, oltre le 12 miglia nautiche dalla costa, al largo

delle coste pugliesi tra Vieste e Molfetta.

La richiedente è la “ACCIONA ENERGIA GLOBAL ITALIA S.r.l.”, con sede legale nel Comune di Roma. Il rilascio di una concessione demaniale marittima trentennale, delle sottoelencate zone:

– Specchio acqueo oltre il limite delle acque territoriali: m2 659.306.649,33;

– Specchio acqueo entro il limite delle acque territoriali: m2 385.480,5;

– Zona demaniale marittima a terra: m2 6.017,90;

site nel Mare Adriatico Meridionale, nel tratto di mare di competenza della Capitaneria di porto di Manfredonia, della Capitaneria di Molfetta e della Capitaneria di porto di Barletta antistante i comuni di Vieste, Manfredonia, Margherita di Savoia, Barletta, Trani, Bisceglie e Molfetta, per la realizzazione ed esercizio di un impianto eolico offshore, composta da n° 67 aerogeneratori di tipo galleggiante, ciascuno con potenza nominale di 15 MW, per una potenza complessiva di 1005 MW, da realizzarsi oltre le 12 miglia nautiche dalla costa.

Il trasporto di tale energia avverrà tramite due coppie di cavidotti subacquei HDVC a 500 kV per una lunghezza di 87 km fino al molo di Tramontana del porto di Barletta, e successivamente, attraverso due coppie di cavidotti terrestri, che percorreranno la rete stradale esistente fino alla SSE di Andria (BT) per una lunghezza di 25 km.