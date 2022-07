Proroghe tecniche del contratto di servizio provvisorio con AMIU Puglia, la polpetta avvelenata

Per capire il gran pasticcio in cui si trova la gestione dei rifiuti della città bisogna ricostruire l’iter del mancato contratto per l’affidamento del servizio a AMIU Puglia con la proroga oltre ogni limite dell’affidamento provvisorio dello stesso servizio.

Correva l’anno 2013 e, dopo il fallimento di AMICA, Foggia precipitava nella più grave emergenza rifiuti vissuta. Per porvi rimedio il Presidente della Regione emanava una ordinanza con cui autorizzava l’adozione di un Contratto di servizio provvisorio stipulato tra il Comune di Foggia e AMIU Puglia, all’epoca partecipata in esclusiva dal Comune di Bari, con scadenza al 31/072013 salvo proroghe autorizzate con decreto presidenziale.

Nel 2014 con delibera n°157 il Consiglio Comunale di Foggia avviava la procedura di ingresso del Comune di Foggia in AMIU Puglia disponendo la “Proroga Tecnica” del Contratto Provvisorio del 2013 per i tempi necessari per la sottoscrizione dei contratti di servizio della durata di almeno nove anni per i servizi di igiene urbana e la gestione “degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti”. Mentre in breve tempo, il 16/05/2014 il Comune diventava socio di minoranza di AMIU Puglia non sono bastati nove anni, passando da una proroga tecnica all’altra, per sottoscrivere i contratti di servizio previsti in delibera.

Ora, in epoca di Commissari Straordinari, il Comune emette una ulteriore “Proroga Tecnica” sulla base della prima, inapplicata, proroga tecnica per sottoscrivere i contratti di servizio con AMIU Puglia. Penso che in nessun altro comune italiano si sia arrivati a tanto e che in nessun’altro comune si sia arrivati a fare proroghe tecniche di altre proroghe tecniche, ma siamo a Foggia e non ci stupiamo più di nulla.

Da subito l’impianto di Passo Breccioso, danneggiato da un precedente incendio, perde l’impianto di multiselezione dei rifiuti, necessario per ridurre i rifiuti da mandare a incenerimento o discarica, e resta solo l’impianto TMB per “biostabilizzare” i rifiuti indifferenziati contenenti sostanze organiche e poi suddividerli con una operazione di vaglio e avviarli allo smaltimento in discarica o inceneritore. Negli anni questo impianto doveva essere sostituito da un “innovativo impianto REMAT”, acronimo di recupero materiali, che è rimasto solo una promessa e non si sa se sia mai stato realizzato. Cambia e si allarga il bacino d’utenza dell’impianto che per volontà regionale diventa impianto a servizio della provincia dopo aver servito anche parte della BAT per alleviare una crisi del ciclo dei rifiuti.

Per “sciatteria amministrativa”, o dimenticanza, Comune e AMIU Puglia non hanno mai concordato una “carta dei servizi” che serve a stabilire i livelli minimi di servizio da erogare alla città e questo documento è essenziale per un qualunque affidamento di un servizio pubblico ed è previsto espressamente dal “contratto provvisorio” prorogato. Ma che si poteva fare se non c’è un contratto di servizio che contenga il capitolato dello stesso e i conti puntuali di ogni servizio reso?

Poco male, verrebbe da dire, se la “sciatteria amministrativa” non avesse permesso un servizio di igiene urbana al di sotto delle aspettative e ben al di sotto di quanto fatto nei primi mesi del “Contratto provvisorio”.

Con la stagnazione della raccolta differenziata dei rifiuti, ferma a meno di un terzo di quanto prescritto dalla legge, si è aggiunto un aumento del carico di lavoro del TMB portandolo molto vicino ai livelli massimi di saturazione motivo per cui basta un minimo intoppo per causare interruzioni a singhiozzo alla raccolta dei rifiuti. Basta che ci sia un disallineamento tra rifiuti in entrata e in uscita per bloccare il conferimento dei rifiuti all’impianto TMB. Basta un piccolo guasto al caricatore dei rifiuti sui camion, al tritovagliatore che smista rifiuti da smaltire all’inceneritore da quelli avviati alla discarica e tutto si blocca.

Basta anche un piccolo aumento dei rifiuti in entrata per mandare in difficoltà tutto il sistema. Questo è ben noto a chi dirige il ciclo dei rifiuti in Regione perché AGER, sulla base del Piano Regionale dei Rifiuti, punta alla riduzione dei rifiuti trattati incrementando la raccolta differenziata e, con la diminuzione dei rifiuti da trattare con impianti TMB, dispone nel 2025 la chiusura dell’impianto del Comune di Foggia e la riapertura dell’impianto TMB di Cerignola che ha una capacità decisamente inferiore.

Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo la realtà e allora c’è da chiedersi perché, anche in momenti di sofferenza e difficoltà, di camion rimandati indietro o in attesa per ore e ore, AMIU Puglia continua a conferire tonnellate di plastica e carta, differenziati dai foggiani con buona volontà, all’impianto TMB di Foggia invece di conferirli alla piattaforma CONAI? Questa pratica crea un aggravio di spese per la città (€ 150,00 più € 38,00 a tonnellata tra smaltimento in discarica o inceneritore a fronte di un mancato incasso mediamente di € 50,00 se avviati al recupero).

Questa è la “polpetta avvelenata” che è stata preparata alla città e che i Commissari Straordinari stanno ingoiando perché ora hanno pochi margini di manovra visto che i dirigenti comunali li hanno convinti a esternare lavori assegnati a AMIU Puglia, come il diserbo di strade e marciapiedi, mentre dovevano obbligare AMIU Puglia a provvedere comunque al servizio magari esternandolo come fa per il ritiro del vetro e delle pile esauste assegnato a aziende esterne. Poi con il “Piano Economico Finanziario” approvato da AGER viene certificato che la raccolta differenziata resta al palo del 21% e in assenza di tanti servizi, pagati e non forniti, come il recupero degli sfalci verdi di giardini, il ritiro degli abiti usati, il ritiro presso il Centro Comunale di Recupero dei rifiuti ingombranti, è ben difficile mettere a regime il ciclo dello smaltimento dei rifiuti per la città e per tutta la provincia senza rischiare continue piccole emergenze rifiuti.

Se poi aggiungiamo che AMIU Puglia a Foggia è sotto organico con 251 unità a fronte delle 300 previste, è veramente difficile risolvere i problemi.

Per uscire da questa situazione kafkiana si può dare un solo consiglio ai Commissari Straordinari: fermatevi a pensare a cosa state facendo perché molti sono i dubbi sulle ultime delibere di “proroga temporanea” di un contratto mai sottoscritto perché sono anche presenti alcune “imprecisioni” che meritano molta attenzione dalle autorità preposte. Ripensate il Piano Economico Finanziario e rendete pubblico, se c’è, il piano che CONAI sta elaborando perché sono anni che questo ci viene promesso ma non si è mai visto nulla di concreto. Esigete da AMIU Puglia un servizio puntuale come da Contratto Provvisorio e il reintegro dei lavoratori che mancano, servono una ottantina di lavoratori, preparandovi ad altre possibilità alternative all’affidamento in house del servizio che, onestamente, ha qualche problema per essere fatto.

Foggia 20 luglio 2022

Giorgio Cislaghi, Delegato tematiche ambientali delle ACLI provincia di Foggia