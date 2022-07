Puglia, il prezzo del metano è alle stelle: raddoppiato in pochi mesi

FOGGIA, 21/07/2022 – (ledicoladelsud) Il prezzo del metano è alle stelle anche a Bari. Basta un rapido giro nei distributori di carburante che lo forniscono per rendersene conto.

Colpa della crisi energetica e del conflitto in Ucraina, circostanze che stanno spingendo l’Unione europea a valutare un piano per dividere il prezzo del gas da quello dell’elettricità. In pochi mesi, infatti, il costo del metano è più che raddoppiato e oggi per un chilo di carburante il prezzo medio si aggira attorno ai 2,50 euro. Per un pieno del serbatoio si arrivano a sfiorare i 30 euro, contro gli undici del periodo precedente alla crisi energetica. E il costo non accenna a diminuire.

Cifre che non sono mai state raggiunte prima e che hanno costretto molti gestori a sospendere momentaneamente l’erogazione e anche gli automobilisti a valutare un cambio di automobile. In tanti hanno sempre scelto una macchina a metano proprio per risparmiare sul “pieno” del serbatoio. Il paradosso di fronte al quale si trovano adesso gli utenti è che benzina e diesel hanno un costo di molto inferiore. (ledicoladelsud)