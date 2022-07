Trasporto Manfredonia-Isole Tremiti, Gatta: “La perseveranza paga”

Si tratta di un servizio di trasporto in via sperimentale che speriamo abbia successo. Servirà ad attrarre verso le Tremiti, Manfredonia ed il Gargano nuovi flussi di turisti, provenienti anche dall’area nord barese, molti dei quali costretti ad imbarcarsi a Termoli per raggiungere l’arcipelago delle Diomedee. Con questo nuovo servizio aggiungiamo un ulteriore, prezioso tassello alla nostra offerta turistica, che deve essere sempre più variegata per rendere il nostro meraviglioso territorio ancor più competitivo e fruibile da parte di chi voglia raggiungerci”.