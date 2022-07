Tutto pronto a Vico del Gargano per il concerto di Francesco Renga

StatoQuotidiano.it, 21 luglio 2022. Piazza Monte Tabor, a Vico del Gargano, è pronta ad accogliere uno degli eventi estivi e musicali dell’anno, in Capitanata. Domenica 24 luglio 2022, infatti, nel ‘paese dell’amore’ sarà di scena il concerto di Francesco Renga, uno dei grandi interpreti e cantautori della musica italiana, tra le migliori voci degli ultimi 30 anni prima alla guida del gruppo dei Timoria, poi nel prosieguo della sua carriera da solista. Una carriera che Renga ha intrapreso sostanzialmente a partire dal 2000.

Il vero ‘grande salto’ come solista, però, avviene nel 2001, quando sul palco di Sanremo conquista il premio della critica con “Raccontami”. Nel 2005, arriva la vittoria alla kermesse sanremese con la stupenda “Angelo”.

A organizzare il concerto vichese di uno dei più grandi cantautori italiani degli ultimi anni è la Confraternita dei Carmelitani scalzi di Vico del Gargano.

“Nel rispetto di tutte le nuove normative sulla sicurezza degli eventi pubblici all’aperto”, fanno sapere gli organizzatori, “per accedere allo spazio delimitato della piazza in cui si terrà il concerto, tutti dovranno prenotare e munirsi di ticket d’ingresso. Per i disabili, le persone in stato di bisogno e i bambini fino a dieci anni d’età, il ticket sarà gratuito. In ogni caso, una regola valida per tutti è l’obbligo di prenotare il proprio ticket contattando il numero 392.0895686”.

I ticket sono disponibili nella sede della Confraternita dei Carmelitani scalzi di Vico del Gargano e, inoltre, si possono richiedere anche online contattando l’organizzazione attraverso il profilo social (https://www.facebook.com/profile.php?id=100014299171632).

Renga è una delle voci più belle della musica italiana. Nelle scorse settimane, attraverso un video sui social, ha annunciato con entusiasmo il suo ritorno sui palchi e nelle piazze. Nello stesso messaggio, ha parlato anche delle date che lo vedranno protagonista in giro per l’Italia, citando naturalmente anche la tappa a Vico del Gargano.

L’Estate 2022 tour di Francesco Renga segnerà il tanto atteso ritorno live del cantautore dopo i fortunati concerti della bella stagione passata e prima degli spettacoli attesi per il prossimo autunno nei migliori teatri italiani. Un’occasione unica per immergersi nella discografia di uno tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, tra brani di repertorio e le novità dei singoli più recenti. Il concerto a Vico del Gargano sarà anche una bellissima commistione di generi tra pop, melodia, rock, tensione espressiva e intramezzi orchestrali che da sempre caratterizzano la musica di Renga.

“Volevamo un grande concerto per Vico e per tutta la provincia di Foggia”, hanno spiegato gli organizzatori, “e con Francesco Renga crediamo di poter dare la possibilità a tante persone di ascoltare uno degli artisti più talentuosi della scena italiana degli ultimi 20 anni. E’ il miglior modo per tornare a vivere insieme dei grandi eventi all’aperto”.