Casa Sollievo, nuova poltrona per trasfusione all’Ambulatorio di Talassemia

FOGGIA – È stata donata dell’Associazione Microcitemici di Capitanata la nuova poltrona per trasfusione destinata all’Ambulatorio di Talassemia di Casa Sollievo della Sofferenza: una poltrona altamente funzionale, utile sia per effettuare prelievi che trasfusioni rispondendo inoltre ai requisiti previsti anche per la rianimazione cardiopolmonare.

L’Associazione Microcitemici di Capitanata è un’associazione di volontariato nata nel 1981 con lo scopo di promuovere ed appoggiare tutte le iniziative volte a migliorare l’assistenza e la prevenzione della microcitemia in tutte le forme, più o meno gravi, favorendo nel contempo la soluzione dei problemi relativi all’inserimento dei talassemici nella vita sociale.

«Questo dono – ha affermato Antonio Di Rosario, presidente dell’Associazione Microcitemici di Capitanata – vuole essere un simbolo di ringraziamento che l’Associazione fa alla Casa Sollievo della Sofferenza con la quale collabora da oltre quarant’anni. La nostra Associazione – ha concluso – riconosce questo Ambulatorio come fiore all’occhiello per tutti i talassemici presenti in Capitanata soprattutto per l’attenzione e la cura che tutto il personale medico e sanitario rivolge ai suoi pazienti».